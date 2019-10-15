В Среднеколымске «выводят» из тени неофициально трудоустроенных работников

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-15T10:37:35+03:00

Всего в районе выявлено 67 неоформленных по ТК человек, 41 из них легализовали свои трудовые отношения

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В Среднеколымском районе Якутии предложено «вывести из тени» неофициально работающих граждан. Всего по району работающих по договору 67 человек, но на начало октября трудовые отношения легализовал 41 человек.

Рабочая группа провела рейд в нескольких продуктовых магазинах, торговых точках и суши-баре. Участники рейда провели разъяснительную беседу с работниками о трудовых отношениях и социальных гарантиях. По итогам рейда было проведено заседание комиссии для заслушивания информации и приглашены индивидуальные предприниматели.

В Якутии за 1 полугодие 2019 года выявлено 2668 работников с неоформленными трудовыми отношениями, из них заключено трудовых договоров (или легализовано) — 2480, или 26,09% от установленного контрольного показателя.

ИСТОЧНИК KP.RU