В Якутске началась Азиатско-Тихоокеанская конференция юных исследователей
15 октября в Якутске началась Азиатско-Тихоокеанская конференция юных исследователей (Asia-Pacific Conference of Young Scientists 2019). Для участия в выставке-конкурсе прилетели представители из 11 стран мира.
Конкурс научно-исследовательских работ школьников Тихоокеанского региона проводится по стандартам Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) – международного конкурса научных и инженерных проектов. Якутия принимает участников конференции впервые. Семь предыдущих конференций прошли в Индонезии, Тайване, Малайзии, Индии, Непале и Таиланде.
Конференция пройдет в столице республики до 20 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU