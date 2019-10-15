2019-10-15T10:08:02+03:00
Общество

В Якутске началась Азиатско-Тихоокеанская конференция юных исследователей

В столицу прилетели представители 11 стран мира
Ольга Донская
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15 октября в Якутске началась Азиатско-Тихоокеанская конференция юных исследователей (Asia-Pacific Conference of Young Scientists 2019). Для участия в выставке-конкурсе прилетели представители из 11 стран мира.

Конкурс научно-исследовательских работ школьников Тихоокеанского региона проводится по стандартам Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) – международного конкурса научных и инженерных проектов. Якутия принимает участников конференции впервые. Семь предыдущих конференций прошли в Индонезии, Тайване, Малайзии, Индии, Непале и Таиланде.

Конференция пройдет в столице республики до 20 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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