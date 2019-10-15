Жители Олекминска не смогут летать из-за размокания взлетно-посадочной полосы
Аэропорт «Олекминск» закрыт до 18 октября
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Из-за размокания взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорт Олекминска закрыт до 18 октября предварительно. Размокание ВПП произошло из-за обильных осадков – снега выпало почти 20 см, а перед снегопадом лил дождь.
Последний борт приземлился в Олекминске 4 октября, после этого аэропорт был закрыт для воздушных судов, кроме вертолетов.
Согласно прогностическим метеокартам низкая температура воздуха ожидается 25-27 октября. Для замерзания ВПП необходимо -13-15 °C.
ИСТОЧНИК KP.RU