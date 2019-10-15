В Якутске планируют построить рыбный завод в Мархе

СЕГОДНЯ 09:53 2019-10-15T09:53:53+03:00

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На площадке «Точка кипения» в Якутске прошёл воркшоп «Новые точки роста микрорайона Марха». В мероприятии приняли участие студенты кафедры архитектуры Инженерно-технического института СВФУ, предприниматели, проектировщики и представители микрорайона, главный архитектор республики Ирина Алексеева и другие.

Среди предложений было озвучены идеи построить завод по переработке рыбы. Инициаторы готовы вложиться сопутствующие объекты торговли и общественного питания (ресторана с летними беседками и банкетным залом), а также в обустройство зоны отдыха для населения, туристов, с проведением экскурсионно-ознакомительных мероприятий по истории рыболовства в Якутии.

Все предложенные идеи были взяты на заметку, а в дальнейшем планируется провести следующий архитектурный воркшоп в Мархе.

ИСТОЧНИК KP.RU