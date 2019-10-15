15-летняя ранее судимая якутянка обокрала подругу
Из квартиры жительницы Якутска украли ноутбук и золотой браслет. Общий материальный ущерб составил 28 тысяч рублей.
Оказалось, что кражу совершила 15-летняя девушка, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В отсутствие родителей потерпевшая решила пригласить к себе домой друзей и знакомых. В число приглашенных попала и обвиняемая. Придя в гости, она незаметно похитила золотое украшение и ноутбук. Часть похищенного злоумышленница сбыла за бесценок. Часть похищенного изъята.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража», санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU