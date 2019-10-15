2019-10-15T08:34:30+03:00
Происшествия

15-летняя ранее судимая якутянка обокрала подругу

Потерпевшая позвала к себе домой друзей
Ольга Донская
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Из квартиры жительницы Якутска украли ноутбук и золотой браслет. Общий материальный ущерб составил 28 тысяч рублей.

Оказалось, что кражу совершила 15-летняя девушка, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В отсутствие родителей потерпевшая решила пригласить к себе домой друзей и знакомых. В число приглашенных попала и обвиняемая. Придя в гости, она незаметно похитила золотое украшение и ноутбук. Часть похищенного злоумышленница сбыла за бесценок. Часть похищенного изъята.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража», санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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