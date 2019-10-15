Влюбленные из Якутии разбились на снегокате
Пара получила травмы
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В Алдане молодая пара катаясь на снегокате попала в ДТП. Парень 23-ех лет и 33-летняя женщина не справились с управлением и врезались в автобомобиль «Mitsubishi RVR».
В результате аварии парочка с телесными повреждениями доставлена
каретой скорой помощи в больницу Алдана, у мужчины диагностирован закрытый оскольчатый перелом левого бедра со смещением, а у женщины ушибленная рваная рана и ссадины, пострадавшие вдвоем госпитализированы в травматологическое отделение.
Водитель автомобиля был трезв и имеет 4 года водительского стажа по категории «В».
ИСТОЧНИК KP.RU