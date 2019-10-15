В Якутске убрали стихийную свалку, устроенную самими жителями
В Якутске, в микрорайоне «Стерх» ликвидирована несанкционированная свалка. Жители микрорайона сами «организовали» ее, выкидывая мусор вдоль улицы Ивана Кульбертинова.
В уборке территории приняло участие руководство округа, компаний «Якутскэкосети» и «Жилкомсервис», а также более 30-ти рядовых сотрудников и семь единиц спецтехники. Для полного вывоза отходов потребовалось несколько рейсов - всего было убрано 580 кубов твердых-коммунальных отходов и крупногабаритного мусора.
Примечательно, что во время уборки жители продолжали нести и выкидывать свои мусорные мешки на убираемую территорию.
ИСТОЧНИК KP.RU