2019-10-15T07:47:58+03:00
Общество

В Якутске убрали стихийную свалку, устроенную самими жителями

Для уборки отходов было привлечено 7 единиц техники и более 30 сотрудников
Ольга Донская
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В Якутске, в микрорайоне «Стерх» ликвидирована несанкционированная свалка. Жители микрорайона сами «организовали» ее, выкидывая мусор вдоль улицы Ивана Кульбертинова.

В уборке территории приняло участие руководство округа, компаний «Якутскэкосети» и «Жилкомсервис», а также более 30-ти рядовых сотрудников и семь единиц спецтехники. Для полного вывоза отходов потребовалось несколько рейсов - всего было убрано 580 кубов твердых-коммунальных отходов и крупногабаритного мусора.

Примечательно, что во время уборки жители продолжали нести и выкидывать свои мусорные мешки на убираемую территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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