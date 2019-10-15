Национальная библиотека Якутии вошла в топ-10 лучших по стране

СЕГОДНЯ 07:30 2019-10-15T07:30:34+03:00

Республиканскую библиотеку выбрали из 177 участников с разных уголков страны

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Проект Национальной библиотеки республики вошел в десятку лучших на III Всероссийском конкурсе библиотечных инноваций. В проекте представлен комплекс мер для повышения качественных и количественных показателей библиотечного обслуживания и повышения имиджа библиотеки.

Рейтинг проектов был составлен на основе инновационной актуальности, финансовой результативности, культурной эффективности, социальной значимости и глобальной перспективности.

Национальную библиотеку Якутии отобрали в ТОП-10 конкурса из 177 участников из разных уголков страны. Результаты финала будут опубликованы 22 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU