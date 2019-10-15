Национальная библиотека Якутии вошла в топ-10 лучших по стране
Проект Национальной библиотеки республики вошел в десятку лучших на III Всероссийском конкурсе библиотечных инноваций. В проекте представлен комплекс мер для повышения качественных и количественных показателей библиотечного обслуживания и повышения имиджа библиотеки.
Рейтинг проектов был составлен на основе инновационной актуальности, финансовой результативности, культурной эффективности, социальной значимости и глобальной перспективности.
Национальную библиотеку Якутии отобрали в ТОП-10 конкурса из 177 участников из разных уголков страны. Результаты финала будут опубликованы 22 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU