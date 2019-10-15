С ноября в Якутске будут вывозить мусор по звонку жителей

СЕГОДНЯ 07:11 2019-10-15T07:11:41+03:00

Мусоровозы будут собирать мусор с частных домов без использования баков

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На общегородской планерке было сказано, что в Якутске с ноября опробуют новую систему вывоза мусора с частных домов.

Речь шла о так называемых «позвонковых машинах», мусоровозах, которые будут работать по утвержденному и согласованному с жителями частных секторов графику и собирать мусор непосредственно от жильцов, без использования баков.

Если система докажет эффективность в одном из микрорайонов Гагаринского округа, ее распространят на другие районы города

Также глава Якутска Сардана Авксентьева дала поручение усилить работу по заключению юридическими лицами договоров на вывоз ТКО с региональным оператором. Как оказалось, в списке незаключивших значатся 49 муниципальных предприятий и организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU