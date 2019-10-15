С ноября в Якутске будут вывозить мусор по звонку жителей
На общегородской планерке было сказано, что в Якутске с ноября опробуют новую систему вывоза мусора с частных домов.
Речь шла о так называемых «позвонковых машинах», мусоровозах, которые будут работать по утвержденному и согласованному с жителями частных секторов графику и собирать мусор непосредственно от жильцов, без использования баков.
Если система докажет эффективность в одном из микрорайонов Гагаринского округа, ее распространят на другие районы города
Также глава Якутска Сардана Авксентьева дала поручение усилить работу по заключению юридическими лицами договоров на вывоз ТКО с региональным оператором. Как оказалось, в списке незаключивших значатся 49 муниципальных предприятий и организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU