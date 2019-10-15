В Якутске осталось заасфальтировать две улицы
В Якутске осталось заасфальтировать две улицы – Пилотов и Ларионова. Объем работ по строительству и ремонту дорог выполнен на 80%.
По информации подрядчиков работы должны быть завершены на текущей неделе. Также осталось доделать заезды на улицах Петра Алексеева и Жорницкого. Кроме этого, остался небольшой объем работ в Мархе.
На заседании отмечено, что по плану на следующий год по благоустройству переходят объемы работ стоимостью порядка 300 млн рублей – это тротуары по Хатын-Юряхскому шоссе, по улице Красильникова и часть тротуаров на улице Петра Алексеева.
ИСТОЧНИК KP.RU