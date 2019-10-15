2019-10-15T05:24:50+03:00
Происшествия

Один удар плюс два года: в колонии Якутска добавили срок заключенному, напавшему на сотрудника

Обвиняемому оставалось сидеть еще почти семь лет
Ольга Донская
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Прокуратура Якутска поддержала обвинение по уголовному делу по факту применения насилия в отношении сотрудника колонии. Подсудимый угрожал и применил физическую силу – ударил в грудную клетку.

Действия обвиняемого квалифицировали как «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, угроза применения насилия, совершенные в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности». Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

На момент вынесения приговора суда неотбытая часть наказания по предыдущему приговору суда составила 6 лет 10 месяцев 4 дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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