В Якутии мужчине выписали штраф 200 тысяч рублей за повторное пьяное вождение
В Мирном 22-летний местный житель признан виновным в совершении преступления - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Первый раз любителя выпить за рулем задержали в июне 2019 года. Несмотря на это, обвиняемый вновь сел пьяным за руль. Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 200 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.
ИСТОЧНИК KP.RU