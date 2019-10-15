В Якутии мужчине выписали штраф 200 тысяч рублей за повторное пьяное вождение

СЕГОДНЯ 05:15 2019-10-15T05:21:25+03:00

22-летний водитель впервые был пойман в июне 2019 года

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В Мирном 22-летний местный житель признан виновным в совершении преступления - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Первый раз любителя выпить за рулем задержали в июне 2019 года. Несмотря на это, обвиняемый вновь сел пьяным за руль. Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 200 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

ИСТОЧНИК KP.RU