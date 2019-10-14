2019-10-14T10:53:45+03:00
Происшествия

В Ленске мать сбитой девочки не стала обращаться в медучреждение и обнаружила ушибы только на следующий день

Девочка выбежала из подъезда во двор где и была сбита неизвестным
Ольга Донская
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ленском районе Якутии около 17 часов дня семилетняя девочка выбежала из подъезда во дворе дома 24 по ул. Портовская. Во дворе ее сбил неизвестный.

Девочка попала под колеса авто, водитель остановился и помог ей подняться, после чего девочка убежала. Мать ребенка, узнав от дочери о случившемся не стала никуда не обращаться. Только на следующий день, она увидела ссадины и царапины на теле девочки обратилась в больницу Ленска, где врачи установили диагноз – ушиб мягких тканей левого бедра, правого плеча, шейного отдела позвоночника. Ребенку назначено амбулаторное лечение.

Водитель и транспортное средство были установлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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