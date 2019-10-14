Якутские пловцы завоевали медали на первенстве Дальнего Востока

СЕГОДНЯ 10:30 2019-10-14T10:30:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Команда Якутии успешно выступила на чемпионате и первенстве Дальнего Востока. Сборная завоевала одну золотую, восемь серебряных и восемь бронзовых наград.

Соревнования проходили с 8 по 11 октября в Хабаровске. За медали и путевки на чемпионат страны и всероссийские соревнования боролись около 300 спортсменов. Обладателем золотой медали из Якутии стал мастер спорта России Антон Тищенко.

По итогам дальневосточных соревнований, старшие спортсмены разыграли путевки на чемпионат страны в Казани, а юниоры – на первенство России в Саранске. Чемпионат страны пройдет 5-10 ноября 2019 года, а первенство среди юниоров и юношей стартует 26 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU