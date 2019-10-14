Новая котельная заработала в Оймяконе

СЕГОДНЯ 09:04 2019-10-14T09:04:50+03:00

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В селе Оймякон ввели в эксплуатацию современную модульную котельную МКУ–7,5 МВт «Илгэ». Новый объект заменил две изношенные малоэффективные котельные 1991 года постройки.

Котельная будет обеспечивать теплом село с населением более 500 человек с минимальными затратами на обслуживание оборудования. Одновременно со строительством котельной было проложено более двух километров тепловых сетей, магистральные коллекторы которых выполнены из труб в пенополиуретановой изоляции, что значительно увеличивает срок их эксплуатации.

ИСТОЧНИК KP.RU