2019-10-14T08:49:49+03:00
Общество

Руководитель Агентства земельных отношений Якутска ответит на вопросы граждан в прямом эфире

Игнатий Попов расскажет о предоставлении земельных участков, переводе земель лесного фонда и многом другом
Ольга Донская
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Сегодня, 14 октября, на канале «Россия 24» пройдет прямой эфир с руководителем Агентства земельных отношений Якутска Игнатием Поповым. В рамках эфира граждане смогут задать интересующие их вопросы.

Также, Игнатий Попов расскажет о предоставлении земельных участков для многодетных семей, обеспечении их инфраструктурой, переводе земель лесного фонда в земли сельхозназначения, а также о предоставлении земельных участков в Якутске. Свои вопросы и пожелания можно задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, передаются участнику после программы для дальнейшей работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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