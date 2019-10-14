Новая творческая мастерская для детей нивалидов открылась в Вилюйском районе

СЕГОДНЯ 08:44 2019-10-14T08:44:24+03:00

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В Вилюйском районе Якутии открытие в отделении социальной помощи детям-инвалидам Комплексного центра социального обслуживания населения прошло открытие творческой мастерской.

Цель проекта - социализация детей через трудотерапию, во время которой ребята смогут общаться со сверстниками, развивать творческие способности и проходить обучение бытовым навыкам. Этот вид реабилитации социализирует ребенка, повышается его самооценка и значимость в социальной среде.

На мастер-классах ребята научились делать сердечки из фетра и печь классические капкейки. Мероприятие было проведено в Международный день девочек, и воспитанницы центра получили памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU