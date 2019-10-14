Новая творческая мастерская для детей нивалидов открылась в Вилюйском районе
В Вилюйском районе Якутии открытие в отделении социальной помощи детям-инвалидам Комплексного центра социального обслуживания населения прошло открытие творческой мастерской.
Цель проекта - социализация детей через трудотерапию, во время которой ребята смогут общаться со сверстниками, развивать творческие способности и проходить обучение бытовым навыкам. Этот вид реабилитации социализирует ребенка, повышается его самооценка и значимость в социальной среде.
На мастер-классах ребята научились делать сердечки из фетра и печь классические капкейки. Мероприятие было проведено в Международный день девочек, и воспитанницы центра получили памятные подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU