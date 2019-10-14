Завтра на двух улицах Якутска начнется укладка асфальта
15 октября в Якутске начнутся завершающие работы по асфальтированию участков улиц Ларионова (620 м) и Пилотов (450 м). Капитальный ремонт улиц проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».
К середине недели будет заасфальтирован 70-метровый участок улицы Суоруна Омоллоона, где завершено устройство водоотводных лотков.
За выходные уложено два слоя асфальта на 500-метровом участке улиц И. Арбиты и Хоринская. Также заасфальтирован оставшийся участок ул. Чайковского, где работы задерживались из-за укладки новой газовой трубы.
Завершаются работы по подготовке основания под оставшийся участок улицы Пилотов. Здесь, как и на Хатын-Юряхском шоссе, ведутся работы по обустройству водоотводных лотков и бордюров.
На улицах Жорницкого и П.Алексеева ведется обустройство тротуаров, укладка плитки, которые должны быть завершены до 31 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU