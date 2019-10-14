Завтра на двух улицах Якутска начнется укладка асфальта

СЕГОДНЯ 07:44 2019-10-14T07:44:46+03:00

Капитальный ремонт улиц проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

В общей сложности будет обновлено 1070 метров дорожного покрытия

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15 октября в Якутске начнутся завершающие работы по асфальтированию участков улиц Ларионова (620 м) и Пилотов (450 м). Капитальный ремонт улиц проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

К середине недели будет заасфальтирован 70-метровый участок улицы Суоруна Омоллоона, где завершено устройство водоотводных лотков.

За выходные уложено два слоя асфальта на 500-метровом участке улиц И. Арбиты и Хоринская. Также заасфальтирован оставшийся участок ул. Чайковского, где работы задерживались из-за укладки новой газовой трубы.

Завершаются работы по подготовке основания под оставшийся участок улицы Пилотов. Здесь, как и на Хатын-Юряхском шоссе, ведутся работы по обустройству водоотводных лотков и бордюров.

На улицах Жорницкого и П.Алексеева ведется обустройство тротуаров, укладка плитки, которые должны быть завершены до 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU