Жители трех якутских сел получили высокоскоростной интернет
«Ростелеком» раскинул свою сеть в Хангаласском районе республики
-Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:
В селах Булгунняхтах, Улахан-Ан и Тит-Эбя Хангаласского района Якутии завершилось строительство оптической сети по технологии GPON.
Оптическое волокно проведут в дома местных жителей через кабель-канал.
Технология GPON обеспечивает высокое качество и скорость соединения. Жители трех сел района смогут воспользоваться тарифными планами со скоростью от 5 до 20 Мбит/с.
ИСТОЧНИК KP.RU