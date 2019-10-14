2019-10-14T07:35:46+03:00
Общество

Жители трех якутских сел получили высокоскоростной интернет

«Ростелеком» раскинул свою сеть в Хангаласском районе республики
Ольга Донская
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--Фото: Иван МАКЕЕВ
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В селах Булгунняхтах, Улахан-Ан и Тит-Эбя Хангаласского района Якутии завершилось строительство оптической сети по технологии GPON.

Оптическое волокно проведут в дома местных жителей через кабель-канал.

Технология GPON обеспечивает высокое качество и скорость соединения. Жители трех сел района смогут воспользоваться тарифными планами со скоростью от 5 до 20 Мбит/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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