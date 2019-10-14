«Якутскэкосети» вывезли 580 кубов мусора с несанкционированной свалки

СЕГОДНЯ 05:54 2019-10-14T05:54:14+03:00

Куча мусора была свалена в микрорайоне «Стерх» в Якутске

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580 кубометров твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора вывезли сотрудники «Якутскэкосети» во время устранения несанкционированной свалки в микрорайоне «Стерх» в столице республики.

Местные жители выбрасывали мусор на стихийной свалке в течении двух лет и продолжали делать это во время уборки отходов. Для устранения мусора было выполнено более 40 рейсов.

После полной ликвидации свалки по периметру территории установят ограждение для санитарной защиты данной территории.

ИСТОЧНИК KP.RU