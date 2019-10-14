2019-10-14T05:54:14+03:00
Общество

«Якутскэкосети» вывезли 580 кубов мусора с несанкционированной свалки

Куча мусора была свалена в микрорайоне «Стерх» в Якутске
Ольга Донская
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580 кубометров твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора вывезли сотрудники «Якутскэкосети» во время устранения несанкционированной свалки в микрорайоне «Стерх» в столице республики.

Местные жители выбрасывали мусор на стихийной свалке в течении двух лет и продолжали делать это во время уборки отходов. Для устранения мусора было выполнено более 40 рейсов.

После полной ликвидации свалки по периметру территории установят ограждение для санитарной защиты данной территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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