2019-10-14T05:43:28+03:00
Общество

Чистой воде – быть: в Усть-Алданском районе к 2020 году построят канализационные очистные сооружения

Мощность сооружения будет 1000м3 в сутки
Ольга Донская
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В селе Борогонцы Усть-Алданского района Якутии планируется строительство канализационных очистных сооружений мощностью 1000м3 в сутки. Объекты должны появиться в 2020 году.

ООО «Инженерные сети» разрабатывает проектно-сметную документацию с прохождением государственной и экологической экспертизы со сроком завершения в мае 2020 года. Для определения технологии очистки сточных вод проведен сбор лабораторно-химических анализов.

Реконструкция скважины села Борогонцы включена в региональную программу «Чистая вода».

ИСТОЧНИК KP.RU

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