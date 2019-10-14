Стало известно, когда откроются переправы в Якутии

СЕГОДНЯ 05:29 2019-10-14T05:31:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Минтранс Якутии утвердил примерный примерный график открытия сезонных автомобильных дорог в 2019-2020 годах.

Ледовая переправа через реку Лену Хатассы — Павловск: до 21 ноября — 3 тонны; до 20 декабря — 20 тонн; до 28 декабря — 30 тонн; до 6 февраля — 40 тонн.

Ледовая переправа через реку Лену Якутск — Нижний Бестях - до 5 января — до 10 тонн; до 13 января — до 20 тонн; до 20 января — до 30 тонн; до 5 февраля — до 40 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU