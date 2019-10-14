2019-10-14T05:31:07+03:00
Общество

Стало известно, когда откроются переправы в Якутии

Утвержден примерный график открытие автодорог через реку Лена
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Минтранс Якутии утвердил примерный примерный график открытия сезонных автомобильных дорог в 2019-2020 годах.

Ледовая переправа через реку Лену ХатассыПавловск: до 21 ноября — 3 тонны; до 20 декабря — 20 тонн; до 28 декабря — 30 тонн; до 6 февраля — 40 тонн.

Ледовая переправа через реку Лену Якутск — Нижний Бестях - до 5 января — до 10 тонн; до 13 января — до 20 тонн; до 20 января — до 30 тонн; до 5 февраля — до 40 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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