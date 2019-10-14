Якутские аграрии завевали 44 медали на московской выставке «Золотая осень»

СЕГОДНЯ 05:20 2019-10-14T05:20:41+03:00

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В Москве прошла традиционная аграрная российская выставка-ярмарка «Золотая осень». Якутская продукция завоевала 44 медали – из них 28 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых.

Абсолютным рекордсменом стал СХПК «Полюс холода». На счету предприятия 13 медалей: 11 золотых за продукты из оленины и жеребятины и 2 бронзовые за кумыс из кобыльего молока и быырпах.

За время проведения выставки «Золотая осень» и Недели АПК представителями республики было реализовано 8 тонн продукции. На национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень», который впервые проводился на Красной площади, привезли свои лучшие товары, которые можно назвать «визитными карточками» российских территорий, свыше 100 сельхозпроизводителей из более чем 50 регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU