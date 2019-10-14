2019-10-14T04:49:08+03:00
Общество

В Якутске запустят электронные табло на автобусных остановках

Осталось отремонтировать 18 экранов
Ольга Донская
Поделиться:
--Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Все электронные табло на остановках городских автобусов в Якутске будут запущены до конца недели. Об этом сообщил директор МУП ЯПАК Сергей Максимов на еженедельной общегородской планерке.

На сегодня переподключены к системе и вновь работает 31 табло, оставшиеся 18 будут отремонтированы на этой неделе.

Компания ООО «Альфаранг» в июне 2019 года выиграла торги и заключила муниципальный контракт стоимостью 1,5 млн рублей на обслуживание электронных табло, которые извещают о прибытии маршрутных автобусов на остановки. Работы рассчитаны на шесть месяцев начиная с июля, однако, в течение почти трех месяцев табло не работали. Подрядчик и дипсетчерская служба не смогли прийти к единому решению проблемы, но 15 августа мэрия города 15 августа мэрия Якутска направила «Альфарангу» уведомление о расторжении муниципального контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новая котельная заработала в Оймяконе
Руководитель Агентства земельных отношений Якутска ответит на вопросы граждан в прямом эфире
Новая творческая мастерская для детей нивалидов открылась в Вилюйском районе
Завтра на двух улицах Якутска начнется укладка асфальта
Жители трех якутских сел получили высокоскоростной интернет
«Якутскэкосети» вывезли 580 кубов мусора с несанкционированной свалки
Чистой воде – быть: в Усть-Алданском районе к 2020 году построят канализационные очистные сооружения
Стало известно, когда откроются переправы в Якутии
Якутские аграрии завевали 44 медали на московской выставке «Золотая осень»
Пенсионера из Якутии ограбили незнакомцы: мужчина сам пригласил их к себе домой
В Мохсоголлохе в пожаре погибла женщина
14 октября – День флага Якутии
В Якутске ограбили девушку…из автомобиля