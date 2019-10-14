В Якутске запустят электронные табло на автобусных остановках

СЕГОДНЯ 04:49 2019-10-14T04:49:08+03:00

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Все электронные табло на остановках городских автобусов в Якутске будут запущены до конца недели. Об этом сообщил директор МУП ЯПАК Сергей Максимов на еженедельной общегородской планерке.

На сегодня переподключены к системе и вновь работает 31 табло, оставшиеся 18 будут отремонтированы на этой неделе.

Компания ООО «Альфаранг» в июне 2019 года выиграла торги и заключила муниципальный контракт стоимостью 1,5 млн рублей на обслуживание электронных табло, которые извещают о прибытии маршрутных автобусов на остановки. Работы рассчитаны на шесть месяцев начиная с июля, однако, в течение почти трех месяцев табло не работали. Подрядчик и дипсетчерская служба не смогли прийти к единому решению проблемы, но 15 августа мэрия города 15 августа мэрия Якутска направила «Альфарангу» уведомление о расторжении муниципального контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU