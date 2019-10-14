2019-10-14T04:21:30+03:00
Происшествия

Пенсионера из Якутии ограбили незнакомцы: мужчина сам пригласил их к себе домой

Компания распивала спиртные напитки
Ольга Донская
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В полицию Якутска обратился пенсионер, который сообщил о краже 6000 рублей и электроинструментов из его квартиры. Общая сумма материального ущерба составила около 35000 рублей.

Пострадавший рассказал полицейским, что накануне распивал спиртное с неизвестными мужчинами, с которыми познакомился возле своего дома. Гостеприимный пенсионер позвал компанию к себе домой для продолжения общения. Через некоторое время хозяин квартиры уснул, а проснувшись, не обнаружил ни гостей, ни денег, ни инструментов.

Личность подозреваемого установлена – им оказался 25-летний мужчина, который сразу приметил свою добычу. Дождавшись удобного момента, он взял чужое имущество и понес его в близлежащий ломбард. Обвиняемый сбыл награбленное за 5000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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