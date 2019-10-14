В Мохсоголлохе в пожаре погибла женщина
Мужчина смог спастись, но получил ушибы и ожоги
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На улице Лесная в поселке Мохсоголлох Хангаласского района Якутии загорелся частный дом. Огнем повреждены дом по всей площади и веранда.
На место происшествия найдено тело женщины, а до прибытия пожарных, из огня самостоятельно спасся мужчина, но при этом он получил ушибы и ожоги.
На данный момент причина пожара устанавливается, на месте работают дознаватели МЧС России, а также сотрудники Следственного комитета и МВД. Общая площадь, поврежденная огнем, составила 78 кв метров.
ИСТОЧНИК KP.RU