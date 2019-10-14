14 октября – День флага Якутии
Флаг были принят в 1992 году
-Фото: ЯСИА
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Флаг Якутии бы принят на VI сессии Верховного Совета Якутской-Саха ССР 14 октября 1992 года и был зарегистрирован под номером 183 в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.
Государственный флаг республики – это прямоугольное полотно, на котором изображено четыре разновеликие горизонтальные полосы голубого, белого, красного и зелёного цветов. На середине голубой полосы расположен круг белого цвета.
ИСТОЧНИК KP.RU