14 октября – День флага Якутии

СЕГОДНЯ 03:55 2019-10-14T03:55:01+03:00

Флаг были принят в 1992 году

Изменить размер текста: A A

Флаг Якутии бы принят на VI сессии Верховного Совета Якутской-Саха ССР 14 октября 1992 года и был зарегистрирован под номером 183 в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.

Государственный флаг республики – это прямоугольное полотно, на котором изображено четыре разновеликие горизонтальные полосы голубого, белого, красного и зелёного цветов. На середине голубой полосы расположен круг белого цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU