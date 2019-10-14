В Якутске ограбили девушку…из автомобиля
На 202 микрорайоне Якутска ограбили местную жительницу. Злоумышленник на автомобиле выхватил у нее сумку с документами и личными вещами и уехал.
Потерпевшая запомнила и марку авто, и внешность грабителя, о чем в подробностях сообщила сотрудникам Росгвардии. Информацию о мужчине была передана все наружным службам полиции. Похожую машину обнаружили на улице Петровского, при проверке документов у водителя в салоне была замечена женская сумка.
Задержанным оказался 33-летний уроженей Усть-Алданского района, его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU