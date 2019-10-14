Назначен новый прокурор Олекминского района

СЕГОДНЯ 03:29 2019-10-14T03:29:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Олекминском районе Якутии назначен новый прокурор. Им стал Максим Буцяк – младший советник юстиции.

Новый прокурор родился в 1987 году, окончил Дальневосточный юридический институт МВД Российской Федерации по специальности «Юриспруденция».

Службу в прокуратуре начал в 2009 году, пройдя путь от помощника до заместителя прокурора Якутска. Имеет опыт работы в аппарате прокуратуры республики. С февраля 2019 года и до назначения прокурором района состоял в должности прокурора отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики.

ИСТОЧНИК KP.RU