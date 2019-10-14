2019-10-14T02:54:46+03:00
Спорт

В Якутске открыли новый спортивный зал для юных борцов

Объект появился благодаря проекту «Народный бюджет»
Ольга Донская
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В школе №25 Якутска открылся новый зал для занятий спортивной борьбой. Объект появился благодаря городскому проекту «Народный бюджет» и внедрению проекта Федерации спортивной борьбы России «Борьба в школу».

На открытии зала приняли участие глава Якутска Сардана Авксентьева и спортсмены — почетные гости турнира Гран-при Дмитрия Коркина.

- Особенно важно, что спортивный зал открыт в Сайсарском округе, не в центре города. Здесь каждый день смогут заниматься 1500 человек, у детей и молодежи Сайсарского округа появилось еще одно место, где они смогут проводить время и развиваться, — сказала Сардана Авксентьева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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