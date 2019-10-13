2019-10-13T08:50:45+03:00
Политика

Айсен Николаев лидирует в медиарейтинге губернаторов ДФО за сентябрь

В рейтинге глав регионов страны он занял 8 строчку
Нинель ГУСЕВА
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В первую тройку вошли главы Якутии, Приморского края и Сахалинской области.В первую тройку вошли главы Якутии, Приморского края и Сахалинской области.Фото: Скриншот сайта
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По итогам сентября глава Якутии лидирует в медиарейтинге губернаторов Дальнего Востока, подготовленном компанией «Медиалогия». Замыкают первую тройку глава Приморского края Олег Кожемяко и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Как отмечается в комментарии к итогам рейтинга, в ходе Восточного экономического форума Айсен Николаев заявил о необходимости принятия национальной программы по развитию Дальнего Востока. В рамках ВЭФ власти Якутии и японские компании подписали соглашения о намерениях по проекту реконструкции аэропорта столицы республики.

Также сообщалось, что в День государственности республики Айсен Николаев принял участие в торжественном открытии пансионата для учащихся Республиканского лицея-интерната им. М.А. Алексеева в Верхневилюйске.

В рейтинге глав регионов страны Айсен Николаев занял 8 строчку, расположившись сразу после Рамзана Кадырова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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