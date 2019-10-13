2019-10-13T08:11:42+03:00
Здоровье

В пригороде Якутска открыли новую больницу

Нинель ГУСЕВА
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Общая площадь нового здания - около 500 квадратных метров.Общая площадь нового здания - около 500 квадратных метров.
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12 октября в поселке Табага открыли новое здание отделения Якутской городской больницы №3.

В новом здании общей площадью около 500 квадратных метров расположились терапевтический и педиатрический участки, а также стационар на десять круглосуточных коек и три койки дневного стационара.

Ранее медицинские услуги населению поселка оказывались в соседнем здании 1983 года постройки.

Первая свая нового здания была установлена в апреле 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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