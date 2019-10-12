Корь не пройдет: в Якутии иммунизацию прошли больше 13 тысячи человек

СЕГОДНЯ 05:13 2019-10-12T05:13:32+03:00

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Согласно данным всемирной организации по инфекционным заболеваниям (ISID), с 1 января по 7 августа текущего года на американском континенте было зарегистрировано порядка 3 тыс. лабораторно подтвержденных случаев кори, в том числе 1 летальный. По сравнению с прошлым годом, общее число заболеваний выросло на 70%.

В странах Европейского региона было зарегистрировано свыше 93,9 тыс. случаев кори. Крайне неблагополучная ситуация по-прежнему имеет место в Украине: на начало августа 2019 г. там зарегистрировано более 56,8 тыс. случаев кори. В России проводятся мероприятия по выявлению и вакцинации всех восприимчивых к кори лиц, детей и взрослых: как граждан Российской Федерации, не получивших своевременно прививки против кори в рамках национального календаря профилактических прививок, так и иностранных граждан.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Якутии, в ходе мониторинга подчищающей иммунизации против кори привито 13 086 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU