2019-10-12T04:48:49+03:00
Общество

В Якутске открылась новая теплая остановка

Объект построили в рамках проекта «Комфортная городская среда»
Ольга Донская
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11 октября на 4 км Сергеляхского шоссе Якутска открылась двадцать шестая по счету теплая остановка — «Медцентр» (конечная). Местоположение остановки имеет важное значение для жителей.

- Проект комфортной городской среды планомерно, целенаправленно и очень успешно реализовывается. В нашем микрорайоне „Мерзлотка“ сделано очень многое. Мы рады, что данный объект включает не только теплую остановку, но и магазин местной продукции, - выступил от имени жителей округа Лев Ли.

Мэрия Якутска начала реализацию социально значимого проекта «Теплая автобусная остановка» в 2014 году в рамках муниципально-частного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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