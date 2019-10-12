В Якутске открылась новая теплая остановка
11 октября на 4 км Сергеляхского шоссе Якутска открылась двадцать шестая по счету теплая остановка — «Медцентр» (конечная). Местоположение остановки имеет важное значение для жителей.
- Проект комфортной городской среды планомерно, целенаправленно и очень успешно реализовывается. В нашем микрорайоне „Мерзлотка“ сделано очень многое. Мы рады, что данный объект включает не только теплую остановку, но и магазин местной продукции, - выступил от имени жителей округа Лев Ли.
Мэрия Якутска начала реализацию социально значимого проекта «Теплая автобусная остановка» в 2014 году в рамках муниципально-частного партнерства.
ИСТОЧНИК KP.RU