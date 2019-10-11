2019-10-11T10:34:49+03:00
Общество

В Табаге открыли отделение якутской городской больницы №3

Общая площадь здания 500 кв.м
Ольга Донская
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11 октября в Табаге открыли здание отделения Якутской городской больницы №3. Общая площадь здания составляет около 500 квадратных метров.

В новом здании есть кабинеты амбулаторного приема взрослых, кабинет педиатра и круглосуточный стационар на 10 коек. Отделение оснащено по стандартам оказания терапевтической и педиатрической помощи населению.

Первая свая амбулатории была забита 12 апреля 2019 года. Подрядчик завершил строительство в установленные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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