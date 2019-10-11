2019-10-11T09:55:14+03:00
Звезды

Спектакль Сахатеатра покажут на театральной олимпиаде

Показ пройдет 22 и 23 октября в Санкт-Петербурге
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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22 и 23 октября в Санкт-Петербурге покажут спектакль «Воительница Джырыбына». Показы пройдут на международной театральной олимпиаде в Санкт-Петербурге.

Эта постановка претендовала на премию «Золотая маска». На международную олимпиаду Театр Олонхо выедет практически в полном составе — 48 человек, это артисты и технические работники. Спектакль будет представлен в постановке Матрены Корниловой.

В Санкт-Петербурге у артистов будет полтора дня на репетиции, после ожидаются два показа 22 и 23 октября в Театре на Линейном проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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