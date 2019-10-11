Спектакль Сахатеатра покажут на театральной олимпиаде
Показ пройдет 22 и 23 октября в Санкт-Петербурге
-Фото: ЯСИА
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22 и 23 октября в Санкт-Петербурге покажут спектакль «Воительница Джырыбына». Показы пройдут на международной театральной олимпиаде в Санкт-Петербурге.
Эта постановка претендовала на премию «Золотая маска». На международную олимпиаду Театр Олонхо выедет практически в полном составе — 48 человек, это артисты и технические работники. Спектакль будет представлен в постановке Матрены Корниловой.
В Санкт-Петербурге у артистов будет полтора дня на репетиции, после ожидаются два показа 22 и 23 октября в Театре на Линейном проспекте.
ИСТОЧНИК KP.RU