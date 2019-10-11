2019-10-11T09:45:02+03:00
Происшествия

Угнать за 60 секунд: в Якутии мужчина украл чужой мотоцикл, чтобы уехать в другую деревню

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы
Ольга Донская
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В Амгинском районе Якутии поймали угонщика мотоцикла «Минск». Злоумышленник приметил свою добычу во дворе чужого двора.

Ночью задержанный пробрался на территорию дома и угнал мототранспорт, после чего укатил в соседнюю деревню. Там он привлек внимание полицейских, которые в ходе разбирательств поняли, что при нём находится чужой мотоцикл. На следующее утро полицейские сообщили удивленному хозяину транспорта, что ночью у него был похищен мотоцикл, который был в соседнем селе.

Сейчас 32-летний, ранее судимый за кражу, мужчина водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное статье166 УК РФ «Угон», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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