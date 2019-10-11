В одном из сел Горного района откроется новый Дом культуры

СЕГОДНЯ 09:10 2019-10-11T09:10:57+03:00

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17 октября в селе Дикимдя Горного района Якутии пройдет торжественное открытие Дома Культуры, построенного в рамках национального проекта «Культура». На объект было заложено 75,4 млн рублей из федерального бюджета и 6,3 млн рублей – из республиканского.

Новое двухэтажное здание вмещает в себя основной зал со сценой и 125 зрительскими местами, гримернками, кабинетами для сотрудников, костюмерной, помещением для хранения декораций. На входе установлен пандус для маломобильных граждан, в санузлах – широкие двери.

В ДК поселка работают 13 творческих объединений и 12 кружков по интересам. Есть народный театр, коллектив которого регулярно ставит любительские спектакли. Руководит народным театром житель села Владимир Егоров, работающий оператором в сфере ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU