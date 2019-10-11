В Ленске приобретут 77 квартир для переселенцев
Будущее жилье еще строится
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По этапу 2019 года программы переселения в Ленске будет приобретено 77 квартир в строящихся домах. По данным администрации, заключен контракт на 16 квартир в доме по адресу Орджоникидзе, 3/2, реализуемых по программе переселения.
Также известно, что 15 квартир ждут подписания договора, а по остальным помещениям пройдут аукционы. По данным комиссии Дирекции жилищного строительства республики, в указанном строящемся доме уже устанавливают лифты, на верхних этажах идут отделочные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU