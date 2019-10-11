И снова ДТП: на Покровском тракте Якутска машина слетела с дороги
Авария произошла утром 10 октября
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10 октября на 10 километре Покровского тракта Якутска произошло ДТП. Водитель автомобиля не смогла выдержать безопасную скорость, не справилась с управлением, слетела с дороги и опрокинула авто.
В результате аварии водитель получила ушиб позвоночника, пассажир — рану головы, а семилетний мальчик, который, к счастью, был пристегнут отделался ушибом пальца. Водитель была трезва. По факту ДТП ведется административное расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU