И снова ДТП: на Покровском тракте Якутска машина слетела с дороги

СЕГОДНЯ 08:38 2019-10-11T08:38:50+03:00

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10 октября на 10 километре Покровского тракта Якутска произошло ДТП. Водитель автомобиля не смогла выдержать безопасную скорость, не справилась с управлением, слетела с дороги и опрокинула авто.

В результате аварии водитель получила ушиб позвоночника, пассажир — рану головы, а семилетний мальчик, который, к счастью, был пристегнут отделался ушибом пальца. Водитель была трезва. По факту ДТП ведется административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU