Глава Якутии провел совещание по вопросу строительства круглогодичного культурного центра для детей
Инвесторы представили комплексное предложение с макетом
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Глава Якутии Айсен Николаев провел совещание по вопросу создания круглогодичного детского центра отдыха и оздоровления «Полярная звезда». Площадь предполагаемого объекта 7402 кв.м.
Инвесторы представили комплексное предложение с макетом будущего центра, финансовыми показателями и источниками, подробно разъяснили структуру планируемой образовательной программы и оздоровления детей.
Айсен Николаев отметил, что востребованность качественных услуг детского отдыха и развития в республике очень высока.
ИСТОЧНИК KP.RU