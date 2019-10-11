2019-10-11T08:31:43+03:00
Общество

Глава Якутии провел совещание по вопросу строительства круглогодичного культурного центра для детей

Инвесторы представили комплексное предложение с макетом
Ольга Донская
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Глава Якутии Айсен Николаев провел совещание по вопросу создания круглогодичного детского центра отдыха и оздоровления «Полярная звезда». Площадь предполагаемого объекта 7402 кв.м.

Инвесторы представили комплексное предложение с макетом будущего центра, финансовыми показателями и источниками, подробно разъяснили структуру планируемой образовательной программы и оздоровления детей.

Айсен Николаев отметил, что востребованность качественных услуг детского отдыха и развития в республике очень высока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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