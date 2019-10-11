Бывшего сотрудника транспортной полиции Якутии признали виновным в превышении полномочий и подлоге
Бывший сотрудник Северо-Восточного линейного управления МВД на транспорте признан виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Он продлил срок пребывания в стране 17-ти гражданам Кыргызстана.
Мужчина лично вынес решения в отношении 17 граждан Киргизии и подписал их от имени начальника управления. Это позволило им продлить срок пребывания еще на 1 год. Кроме этого, в целях придания документам видимости официального статуса он поставил оттиски печати ведомства и передал постановления в отдел по вопросам миграции. Иностранцы все установлены.
Якутским городским судом подсудимый приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы условно. Приговор суда вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU