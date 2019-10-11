Водитель автобуса наехал 9-летнюю девочку в Якутске
Ребенок поскользнулся и упал под колеса транспорта
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Днем 10 октября в районе Птицефабрики водитель маршрутного автобуса «ПАЗ-32054» наехал на 9-летнюю девочку. Инцидент произошел на остановке.
Как выяснилось, в момент начала движения автобуса девочка поскользнулась и упала под правое заднее колесо. Ребенок получил ушибы, в медучреждении ей назначили амбулаторное лечение.
Инспекторы ГИБДД установили, что водитель маршрутного автобуса наехал на пострадавшую тронувшись с места. Проведенное медосвидетельствование не выявило состояние опьянения. По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU