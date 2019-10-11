2019-10-11T06:10:37+03:00
Звезды

Благодать большого снега: в Якутске пройдет фестиваль поэзии

Участниками станут гости из Тывы, Казахстана, Татарстана, Азербайджана, Сербии, Москвы
Ольга Донская
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С 15 по 18 октября в Якутске пройдет V международный фестиваль поэзии «Благодать большого снега». Для участия в столицу приедут гости из Тывы, Казахстана, Татарстана, Азербайджана, Сербии, Москвы.

Участники фестиваля встретятся с главой республики Айсеном Николаевым и президентом СВФУ Евгенией Михайловой. Вечер поэзии пройдет в Национальной библиотеке и с выездом на родину народного поэта Якутии Семена Данилова в Горный район. Мероприятия и творческие встречи также будут проходить в учебных заведениях республики.

Международный фестиваль поэзии «Благодать большого снега» проводится раз в два года начиная с 2012 года. В предыдущих фестивалях принимали участие поэты из Польши, Болгарии, Вьетнама, Монголии, Казахстана, Киргизии, Бурятии, Алтая, Тывы и Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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