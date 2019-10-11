В Якутске в пожаре погиб мужчина
Следователи устанавливают обстоятельства его гибели
-
Изменить размер текста:
10 октября огонь разгорелся в частном доме на улице 50 лет Советской Армии Якутска. В результате пожара погиб мужчина, строение полностью сгорело.
Личность погибшего на момент тушения возгорания была неизвестна. Следователи в рамках процессуальной проверки установят причину возгорания, а также личность погибшего и причину его смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU