В Якутске в пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 06:03 2019-10-11T06:03:59+03:00

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10 октября огонь разгорелся в частном доме на улице 50 лет Советской Армии Якутска. В результате пожара погиб мужчина, строение полностью сгорело.

Личность погибшего на момент тушения возгорания была неизвестна. Следователи в рамках процессуальной проверки установят причину возгорания, а также личность погибшего и причину его смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU