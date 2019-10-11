2019-10-11T05:06:26+03:00
Общество

В Кобяйском районе появились 13 км новой дороги

Автодорогу уже ввели в эксплуатацию
Ольга Донская
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В Якутии на региональных дорогах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заканчиваются работы по дорожному строительству. Недавно в эксплуатацию ввели участок автомобильной дороги «Кобяй» на 95 км протяженностью 13,12 км.

Строительством занимался подрядчик ООО «Дортранс». Этот участок дороги находится рядом с селом Бясь-Кюель в Горном районе. Еще два участка этой же дороги являются переходящими и будут введены уже в 2020 году — это 108 км — реку Тюгюэнэ, а также строительство мостового перехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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