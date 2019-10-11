Автопарк «Якутскэкосети» пополнился новыми мусоровозами
10 октября прошла передача ключей от новых мусоровозов КАМАЗ в руки водителей ООО «Якутскэкосети». В этом году предприятие планирует приобрести в лизинг более 150 спецмашин, в том числе и для Якутска.
Восемь мусоровозов на базе КамАЗ были приобретены ГУП ЖКХ Якутии и еще один доставлен из Витимского филиала предприятия.
Напомним, по поручению главы Якутии дочерняя организация госпредприятия ООО «СахаСпецТранс» приобрела 51% доли в уставном капитале ООО «Якутскэкосети» по центральной зоне деятельности для осуществления государственного контроля и поддержки регоператора.
ИСТОЧНИК KP.RU