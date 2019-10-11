Автопарк «Якутскэкосети» пополнился новыми мусоровозами

СЕГОДНЯ 03:34 2019-10-11T03:34:43+03:00

Восемь спецмашин были куплены ГУП ЖКХ, а один пригнали из Витима

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10 октября прошла передача ключей от новых мусоровозов КАМАЗ в руки водителей ООО «Якутскэкосети». В этом году предприятие планирует приобрести в лизинг более 150 спецмашин, в том числе и для Якутска.

Восемь мусоровозов на базе КамАЗ были приобретены ГУП ЖКХ Якутии и еще один доставлен из Витимского филиала предприятия.

Напомним, по поручению главы Якутии дочерняя организация госпредприятия ООО «СахаСпецТранс» приобрела 51% доли в уставном капитале ООО «Якутскэкосети» по центральной зоне деятельности для осуществления государственного контроля и поддержки регоператора.

ИСТОЧНИК KP.RU