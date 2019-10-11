Кету и горбушу убрали из Красной книги Якутии
Кета и горбуша больше не состоят в Красной книге Якутии. Решение принято правительством республики в связи с благополучным состоянием численности популяций в реке Колыма.
Министерство направило в Ленское территориальное управление Росрыболовства и Научно-исследовательский институт рыбного хозяйства предложение о включении данных видов в список промысловых и установить для них суточные нормы при любительском рыболовстве с 2021 года.
Вопрос разрешения ловли этих часто поднимался жителями села Походск Нижнеколымского района. Жители жаловались на прилов кеты и горбуши с другими промысловыми видами рыб, в результате чего нарушались правила рыболовства.
ИСТОЧНИК KP.RU