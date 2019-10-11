2019-10-11T03:24:46+03:00
Дом. Семья

Кету и горбушу убрали из Красной книги Якутии

Популяция рыбы восстановлена
Ольга Донская
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Кета и горбуша больше не состоят в Красной книге Якутии. Решение принято правительством республики в связи с благополучным состоянием численности популяций в реке Колыма.

Министерство направило в Ленское территориальное управление Росрыболовства и Научно-исследовательский институт рыбного хозяйства предложение о включении данных видов в список промысловых и установить для них суточные нормы при любительском рыболовстве с 2021 года.

Вопрос разрешения ловли этих часто поднимался жителями села Походск Нижнеколымского района. Жители жаловались на прилов кеты и горбуши с другими промысловыми видами рыб, в результате чего нарушались правила рыболовства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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