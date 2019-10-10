Древний трилобит появится в парке Покровска

СЕГОДНЯ 08:24 2019-10-10T08:24:29+03:00

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Арт-объект в форме трилобита украсит парк в Покровске. Автором необычной скульптуры-скамейки стал Николай Чоччасов, создавший «народные оскары» для Леонардо Ди Каприо и Джорджа Мартина.

Трилобит — вымершее 270 миллионов лет назад животное. Но его останки все еще находят в Хангаласском районе. Искусственное древнее животное будет выступать не просто как памятник, но и послужит скамейкой.

«Трилобит» пока представлен в единственном экземпляре, потом его будущие собратья будут установлены также на новой набережной Покровска.

ИСТОЧНИК KP.RU