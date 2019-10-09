Якутский электронный проект URAAN номинирован на премию Jager Music Awards-2019
Jager Music Awards – главная премия для независимых музыкантов из России, Беларуси и Казахстана. Именно на неё номинировали трек «Paranoia» электронного проекта из Якутии Айтала Алексеева и Дмитрия Попова.
URAAN – музыкальный экспериментальный инди-проект, начавший свою деятельность в 2015 году. Их творчество можно охарактеризовать как симбиоз этники, электро и техно, который передаёт уникальный атмосферный звук.
Участники проекта выступали на «Mercedes Benz Fashion Week», записали совместный трек с пионером российской электроники Mujuice и попали в Top-200 Tracks RF Alternative Chart.
Поддержать проект якутян можно здесь, голосование завершится 11 октября.
Объявят победителей 14 октября. Главный приз — съемка профессионального видеоклипа и запись студийного альбома.
ИСТОЧНИК KP.RU